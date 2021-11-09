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В Польше обвинили Россию в создании хаоса в ЕС

Вероника Полынина
14 минут назад

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом он заявил на внеочередном заседании нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

В Польше обвинили Россию в создании хаоса в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Моравецкий утверждает, что события на границе с Белоруссией – это часть политики России, которая якобы управляет действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По его словам, сложившаяся ситуация является частью крупной и скоординированной атаки, цель которой – создание хаоса в Евросоюзе.

«Мы убеждены, что эти операции на восточной границе Польши являются частью широкой скоординированной операции, войны нового типа, в которой люди используются как живые щиты», - заявил Моравецкий.

Лукашенко впервые прокомментировал ситуацию с мигрантами

Польский премьер также отметил, что настолько опасная ситуация на границе страны сложилась впервые за 30 лет.

«Это исключительная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ так жестко атакуется», - сказал он.

8 ноября на польско-белорусской границе произошел наплыв мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС. Польские пограничники оценивают число мигрантов вблизи пограничной линии примерно в 5 тысяч человек. По мнению польской стороны, власти Белоруссии намеренно ввозят в страну нелегалов в рамках «гибридной атаки» на Евросоюз.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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