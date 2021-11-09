В Польше обвинили Россию в создании хаоса в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом он заявил на внеочередном заседании нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

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Моравецкий утверждает, что события на границе с Белоруссией – это часть политики России, которая якобы управляет действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По его словам, сложившаяся ситуация является частью крупной и скоординированной атаки, цель которой – создание хаоса в Евросоюзе.

«Мы убеждены, что эти операции на восточной границе Польши являются частью широкой скоординированной операции, войны нового типа, в которой люди используются как живые щиты», - заявил Моравецкий.

Польский премьер также отметил, что настолько опасная ситуация на границе страны сложилась впервые за 30 лет.

«Это исключительная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ так жестко атакуется», - сказал он.