Главное за день: изменение порядка обмена денег и новая драка в Москве

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Утвержден новый порядок обмена наличных

Госдума приняла закон об упрощенной идентификации желающих обменять банкноты в банках. Он позволит банкам не спрашивать у клиентов паспорт или другой удостоверяющий личность документ при размене или замене банкнот или монет на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей.

В Кремле прокомментировали введение QR-кодов на транспорте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов о вакцинации на транспорте. Речь идет в том числе об авиации и железной дороге.

В Московском метро произошла новая драка

На станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии метро произошла драка. На появившихся в сети кадрах видно, как двое мужчин повалили на пол пассажира и бьют его. Другие люди, находящиеся в вагоне поезда, пытаются разнять их, грозят зачинщикам драки вызвать полицию и кричат, что рядом находятся дети.

Белорусы напуганы: мигранты заполонили Минск

Представитель министра по работе польских спецслужб Станислав Жарын рассказал GazetaPrawna.pl, что в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тыс. мигрантов с Ближнего Востока. По оценкам польских властей, с 9 ноября на границе находятся около 4 тыс. мигрантов.

Лавров рассказал, откуда в Казахстане взялась русофобия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опубликовал статью об отношениях России и Казахстана, в которой затронул вопрос русофобии.

«Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», - отметил он.

Россияне бросились скупать ноутбуки

По данным GfK, в прошлом месяце было куплено более 296 тысяч ноутбуков, что на 11% превышает показатель октября 2020 года. В последнюю же неделю октября продажи увеличились сразу на 25% в сравнении с аналогичной неделей годом ранее.

В Подмосковье застрелили бизнесмена

ТАСС

Убийца зашел в дом бизнесмена в подмосковном Красногорске и выстрелил в грудь 61-летнему Гаику Арутюняну из обреза ружья ИЖ-27, после чего скрылся.

Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID в России

В России удалось переломить ситуацию с COVID-19 за счет нерабочих дней. По словам министра, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под наблюдением медиков.

Собчак попросила прощения у россиян

Журналистика Ксения Собчак в эфире выпуска «Пусть говорят», посвященного ее дню рождению, попросила прощения у недовольных ею россиян и напомнила, что живет для себя.

Москву накроют ледяные дожди