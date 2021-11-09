Главное за день: изменение порядка обмена денег и новая драка в Москве

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Госдума приняла закон об упрощенной идентификации желающих обменять банкноты в банках. Он позволит банкам не спрашивать у клиентов паспорт или другой удостоверяющий личность документ при размене или замене банкнот или монет на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов о вакцинации на транспорте. Речь идет в том числе об авиации и железной дороге.
На станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии метро произошла драка. На появившихся в сети кадрах видно, как двое мужчин повалили на пол пассажира и бьют его. Другие люди, находящиеся в вагоне поезда, пытаются разнять их, грозят зачинщикам драки вызвать полицию и кричат, что рядом находятся дети.
Представитель министра по работе польских спецслужб Станислав Жарын рассказал GazetaPrawna.pl, что в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тыс. мигрантов с Ближнего Востока. По оценкам польских властей, с 9 ноября на границе находятся около 4 тыс. мигрантов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опубликовал статью об отношениях России и Казахстана, в которой затронул вопрос русофобии.
«Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», - отметил он.
По данным GfK, в прошлом месяце было куплено более 296 тысяч ноутбуков, что на 11% превышает показатель октября 2020 года. В последнюю же неделю октября продажи увеличились сразу на 25% в сравнении с аналогичной неделей годом ранее.
Убийца зашел в дом бизнесмена в подмосковном Красногорске и выстрелил в грудь 61-летнему Гаику Арутюняну из обреза ружья ИЖ-27, после чего скрылся.
В России удалось переломить ситуацию с COVID-19 за счет нерабочих дней. По словам министра, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под наблюдением медиков.
Журналистика Ксения Собчак в эфире выпуска «Пусть говорят», посвященного ее дню рождению, попросила прощения у недовольных ею россиян и напомнила, что живет для себя.
На неделе, начавшейся 8 ноября, Москва перейдет от глубокой осени к «предзимью»: температуры начнут все чаще опускаться ниже ноля, ожидаются снегопады и ледяные дожди.