Для украинских чиновников придумали наказание за русский язык

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь предложил ввести новые правила для чиновников. По его мнению, стоит ограничить в работе депутатов Верховной рады за выступления на русском языке, сообщает РИА Новости.

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"Как минимум – это не разрешать таким депутатам выступать с трибуны. Как максимум – предупреждение и ограничение в работе, в участии в пленарных заседаниях парламента. Не может человек, занимающийся законотворчеством, нарушать закон", – заявил Креминь.

По данным омбудсмена, в 2021 году поступило более трех тысяч жалоб на нарушения пунктов закона о госязыке. Однако, по словам Креминя, никто еще не получил ни одного штрафа, поскольку украинское руководство "проводит чрезвычайно конструктивную работу с людьми, которые допустили ошибку".

Закон "Об обеспечении функционировании украинского языка как государственного" был принят в мае 2019 года прошлым президентом Украины Петром Порошенко. Согласно документу, предусматривалось использование исключительно государственного языка, которым в стране является украинский, в большинстве сфер жизни. Вместе с тем законом была создана "языковая комиссия" и введена должность языкового омбудсмена.