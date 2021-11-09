В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Для украинских чиновников придумали наказание за русский язык

Елена Прошина
1 час назад

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь предложил ввести новые правила для чиновников. По его мнению, стоит ограничить в работе депутатов Верховной рады за выступления на русском языке, сообщает РИА Новости.

Для украинских чиновников придумали наказание за русский язык
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как минимум – это не разрешать таким депутатам выступать с трибуны. Как максимум – предупреждение и ограничение в работе, в участии в пленарных заседаниях парламента. Не может человек, занимающийся законотворчеством, нарушать закон", – заявил Креминь.

По данным омбудсмена, в 2021 году поступило более трех тысяч жалоб на нарушения пунктов закона о госязыке. Однако, по словам Креминя, никто еще не получил ни одного штрафа, поскольку украинское руководство "проводит чрезвычайно конструктивную работу с людьми, которые допустили ошибку".

Закон "Об обеспечении функционировании украинского языка как государственного" был принят в мае 2019 года прошлым президентом Украины Петром Порошенко. Согласно документу, предусматривалось использование исключительно государственного языка, которым в стране является украинский, в большинстве сфер жизни. Вместе с тем законом была создана "языковая комиссия" и введена должность языкового омбудсмена.

Кроме того, документ предлагал проведение экзаменов для чиновников на знание госязыка и вводил штрафы за нарушение норм. Действующий президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательную проверку закона на предмет соответствия Конституции. Он заявил, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".

В мире,Тарас Креминь,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Верховная Рада,РИА Новости,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители