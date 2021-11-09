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В ООН обратились с призывом к Польше и Белоруссии

Елена Прошина
1 час назад

Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвали Польшу и Белоруссию обеспечить соблюдение прав человека для мигрантов, которые находятся на границе двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

В ООН обратились с призывом к Польше и Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

В совместном заявлении организаций отмечается, что МОМ и УВКБ ООН поддерживают контакты с властями обеих стран и призывают к срочному разрешению ситуации. Также они требуют обеспечение немедленного и беспрепятственного доступа к беженцам для предоставления им гуманитарной помощи, а также выявления тех, кто нуждается в международной или других формах защиты.

«Использование мигрантов и беженцев для достижения политических целей достойно сожаления и должно быть прекращено. Пользоваться отчаянием и уязвимостью мигрантов и беженцев, предлагая им нереалистичные и обманчивые обещания, неприемлемо и чревато тяжелыми последствиями для людей», — подчеркивается в заявлении.

Напомним, что в понедельник, 8 ноября, многочисленная группа курдских беженцев прошла через территорию Белоруссии и направилась к границе с Польшей. Мигранты попытались прорваться через пограничные заграждения, чтобы далее направится в Германию. Всего, по оценкам Варшавы, на месте находятся около 3-4 тысяч беженцев.

В Польше ситуацию называли «миграционной войной», объявленной Александром Лукашенко ЕС в ответ на санкции. К участку стянули почти 16 тысяч польских военных и силовых ведомств, а также военную технику. Беженцы же разбили лагерь и периодически пытаются пробиться через заграждения.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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