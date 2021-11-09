Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко заявил, что существуют риски вовлечения России в конфликт вокруг миграционного кризиса на границе страны с Польшей.
«Мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет героизма — "схватил автомат и пошел на польскую границу" — нет, ни в коем случае. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место, но на колени мы не встанем», — сказал Лукашенко.
Он также добавил, что в современном мире «браться за оружие — это самоубийство», тем более «в центре Европы и с Белоруссией», так как «на этом куске земли все войны разворачивались».
«Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами"? Вы меня извините. Мы с вами люди военные и понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Белоруссией и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж. Мы спокойно этому противостоим и не задираемся, как некоторые пописывают».