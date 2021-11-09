«Мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет героизма — "схватил автомат и пошел на польскую границу" — нет, ни в коем случае. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место, но на колени мы не встанем», — сказал Лукашенко.