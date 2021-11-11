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Правительство Чехии подало в отставку

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
11 минут назад

Чешское правительство, возглавляемое председателем политического движения АНО («Акция недовольных граждан») Андреем Бабишем, подало в отставку в четверг, 11 ноября.

Правительство Чехии подало в отставку
Фото: EPAEPA

Президент Чехии Милош Земан, согласно конституции страны, должен поручить кабмину Бабиша продолжать исполнять обязанности до назначения им нового правительства, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Prima News.

«Вчера состоялось организационное заседание нового состава парламента, избраны его руководящие органы. В связи с этим я направил президенту республики Милошу Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета. Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин», – сказал Бабиш на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Напомним, АНО потерпело поражение на состоявшихся в республике 8 и 9 октября выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Их выиграли две либеральные партийные коалиции. Составляющие их пять политических партий и движений создают новое правительство.

Сформировать его поручено председателю праволиберальной Гражданской демократической партии, политологу Петру Фиале, который является единственным кандидатом на пост премьер-министра страны.

Кроме того, выяснилось, что Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок введен зонд для кормления. При этом СМИ сообщали, что он намерен исполнять свои обязанности до конца срока в 2023 году.

В мире,Милош Земан,CNN,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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