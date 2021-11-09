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Цеха закрытого завода с радиационными отходами под Днепром сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

На территории закрытого Приднепровского химического завода (ПХЗ) в городе Каменское Днепропетровской области Украины в разрушающихся от времени зданиях расположены старые цеха с зараженным радиацией оборудованием и остатками радиоактивной пульпы.

Индустриальные постройки, представляющие потенциальную опасность для окружающей среды, в четверг, 4 ноября, сняли с дрона.

Приднепровский химический завод начал свою работу в 1948 году. Его основным направлением было производство урановых солей и их технологических растворов. Сообщается, что именно на этом предприятии были получены материалы для первой советской атомной бомбы.

На кадрах видео здания из красного кирпича с выбитыми стеклами и растущими из крыши деревьями, которые, по информации местных СМИ со ссылкой на экоактивистов, вызывают наибольшие опасения. Корпуса были введены в эксплуатацию одними из первых. Сейчас находящаяся в них радиоактивная пыль беспрепятственно разлетается по прилегающей к промзоне территории.

После его закрытия в 1992 году на предприятии действует пропускной режим. Кроме того, по периметру была возведена защитная стена. Это, однако, не препятствует возможному радиоактивному заражению, источником которого являются объекты бывшего ПХЗ.

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