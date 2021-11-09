Капитан арестованного в Дании судна РФ рассказал о состоянии экипажа

Капитан российского судна «Академик Иоффе» Александр Гуляев рассказал о состоянии членов экипажа корабля, который был арестован в датском порту Скаген 4 ноября из-за долгов фрахтователю. Как сообщает «Известия», на весь период экспедиции, которая была запланирована до 28 декабря 2021 года, люди в полном объеме обеспечены водой, провизией и топливом.

Фото: Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии имени Ширшова РАН Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии имени Ширшова РАН

«Моральный климат всего экипажа на высоком уровне, судно в очень хорошем техническом состоянии и мы готовы выполнить все стоящие перед нами задачи», — заявил Гуляев.

Капитан корабля отметил, что члены экипажа находятся на постоянной связи с Минобрнауки, а также в контакте с посольством России в Дании.

Напомним, что о задержании судна стало известно 4 ноября. Всего на борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Позднее стало известно, что арест оказался мерой обеспечения по иску канадской компании One Ocean Expeditions на 19 млн долларов.