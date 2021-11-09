В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Капитан арестованного в Дании судна РФ рассказал о состоянии экипажа

Елена Прошина
1 час назад

Капитан российского судна «Академик Иоффе» Александр Гуляев рассказал о состоянии членов экипажа корабля, который был арестован в датском порту Скаген 4 ноября из-за долгов фрахтователю. Как сообщает «Известия», на весь период экспедиции, которая была запланирована до 28 декабря 2021 года, люди в полном объеме обеспечены водой, провизией и топливом.

Капитан арестованного в Дании судна РФ рассказал о состоянии экипажа
Фото: Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии имени Ширшова РАНЦентр морских экспедиционных исследований Института океанологии имени Ширшова РАН

«Моральный климат всего экипажа на высоком уровне, судно в очень хорошем техническом состоянии и мы готовы выполнить все стоящие перед нами задачи», — заявил Гуляев.

Капитан корабля отметил, что члены экипажа находятся на постоянной связи с Минобрнауки, а также в контакте с посольством России в Дании.

Напомним, что о задержании судна стало известно 4 ноября. Всего на борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Позднее стало известно, что арест оказался мерой обеспечения по иску канадской компании One Ocean Expeditions на 19 млн долларов.

Некоторое время назад организация арендовала корабль через посредника, однако в 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником судно «Академик Иоффе» изъяли.

В мире,Александр Гуляев,Минобрнауки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители