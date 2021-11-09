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Саакашвили пожаловался на избиение в тюремной больнице

Газета.Ru
17 минут назад

В очередном письме Михаил Саакашвили пожаловался, что его избили сотрудники теперь уже Глданской тюремной больницы, куда его доставили на вертолете из-за опасений за состояние здоровья, передает Общественное телевидение России. Однако у работников медучреждения другая версия.

Саакашвили пожаловался на избиение в тюремной больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их мнению, бывший президент оскорблял их, угрожал, после чего устроил погром и повредил дорогостоящее оборудование. Буйное поведение политика выглядит странным после обнародования грузинским Минюстом кадров, где он добровольно собирает свои вещи в камере и спокойно уходит в сопровождении охранника.

В Тбилиси же продолжаются митинги в поддержку Саакашвили. Его сторонники не планируют расходиться до тех пор, пока экс-президента не переведут в частную клинику.

В мире,Михаил Саакашвили,Минюст РФ,Общественное телевидение России,
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