Саакашвили пожаловался на избиение в тюремной больнице

В очередном письме Михаил Саакашвили пожаловался, что его избили сотрудники теперь уже Глданской тюремной больницы, куда его доставили на вертолете из-за опасений за состояние здоровья, передает Общественное телевидение России. Однако у работников медучреждения другая версия.

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По их мнению, бывший президент оскорблял их, угрожал, после чего устроил погром и повредил дорогостоящее оборудование. Буйное поведение политика выглядит странным после обнародования грузинским Минюстом кадров, где он добровольно собирает свои вещи в камере и спокойно уходит в сопровождении охранника.