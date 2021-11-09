Польша обратилась за помощью к НАТО

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил меня сегодня утром оставаться на горячей линии, информировать его постоянно о развитии ситуации, не начинается ли там эскалация, которая могла бы служить основанием для действия со стороны Североатлантического союза», — рассказал польский лидер. Он понадеялся, что силы НАТО окажут поддержку Варшаве не военными, но другими доступными методами. Дуда также поблагодарил альянс за готовность помочь в решении проблемы с мигрантами.