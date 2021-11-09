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Президент Польши попросил НАТО о помощи в ситуации на границе с Белоруссией

Lenta.ru
38 минут назад

Польша попросила НАТО о помощи в урегулировании миграционного кризиса на границе с Белоруссией. С соответствующим заявлением выступил президент республики Анджей Дуда, передает РИА Новости.

Польша обратилась за помощью к НАТО
Фото: Yiannis Kourtoglou / ReutersYiannis Kourtoglou / Reuters

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил меня сегодня утром оставаться на горячей линии, информировать его постоянно о развитии ситуации, не начинается ли там эскалация, которая могла бы служить основанием для действия со стороны Североатлантического союза», — рассказал польский лидер. Он понадеялся, что силы НАТО окажут поддержку Варшаве не военными, но другими доступными методами. Дуда также поблагодарил альянс за готовность помочь в решении проблемы с мигрантами.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер призвал Европейскую комиссию (ЕК) принять необходимые меры для урегулирования миграционной проблемы. Он заявил, что Германия и Польша не способны самостоятельно справиться с усугубляющейся ситуацией с мигрантами на границе с Белоруссией.

На границе Польши прозвучали выстрелы

По информации Погранслужбы Польши, 8 ноября было зафиксировано 309 попыток незаконного пересечения границы страны со стороны Белоруссии. При этом заместитель польского министра внутренних дел Мачей Вонсик рассказал, что на границе сейчас находятся 12 тысяч солдат Войска польского, 4 тысячи пограничников и 1,5 тысячи полицейских.

В мире,Йенс Столтенберг,Хорст Зеехофер,Анджей Дуда,НАТО,Еврокомиссия,МВД,РИА Новости,
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