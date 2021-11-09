Польша выставила цепь силовиков и военную технику возле белорусской границы. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии, передает Telegram-канал БЕЛТА.

В ведомстве рассказали о стягивании боевой техники и отметили, что Польша отказывает представителям СМИ и международных правозащитных и гуманитарных организаций в допуске в приграничную зону.

Польские власти в свою очередь заявили о наращивании белорусских военных сил в районе скопления нелегальных мигрантов на границе. По словам пресс-секретаря Подляского отделения пограничной охраны Катажины Зданович, с территории Белоруссии также периодически доносятся звуки выстрелов.

Кроме того, она добавила, что белорусские власти свозят в приграничный район журналистов, которые впоследствии рассказывают местному населению о складывающейся ситуации «с точки зрения пропаганды».

Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестные открыли огонь из автоматов поверх голов скопившихся у границы Польши и Белоруссии беженцев. Предположительно, стрельбу вели польские пограничники.