В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

В Белоруссии сообщили о польской боевой технике на границе

Lenta.ru
58 минут назад

Польша выставила цепь силовиков и военную технику возле белорусской границы. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии, передает Telegram-канал БЕЛТА.

В ведомстве рассказали о стягивании боевой техники и отметили, что Польша отказывает представителям СМИ и международных правозащитных и гуманитарных организаций в допуске в приграничную зону.

На границе Польши прозвучали выстрелы

Польские власти в свою очередь заявили о наращивании белорусских военных сил в районе скопления нелегальных мигрантов на границе. По словам пресс-секретаря Подляского отделения пограничной охраны Катажины Зданович, с территории Белоруссии также периодически доносятся звуки выстрелов.

Кроме того, она добавила, что белорусские власти свозят в приграничный район журналистов, которые впоследствии рассказывают местному населению о складывающейся ситуации «с точки зрения пропаганды».

Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестные открыли огонь из автоматов поверх голов скопившихся у границы Польши и Белоруссии беженцев. Предположительно, стрельбу вели польские пограничники.

8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и попыталась преодолеть заграждения. По данным правительства Польши, численность толпы нелегалов достигала трех-четырех тысяч человек. При этом в Варшаве подчеркнули, что палаточный лагерь беженцев охраняется белорусскими силовиками.

В мире,Видео,
175
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители