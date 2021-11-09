Киев пообещал послать России «четкий сигнал»

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Москве собираются послать «четкий сигнал» о том, что США и Украина «едины в противодействии агрессивным действиям России. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Украина».

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Как отметил Кулеба, 10 ноября в Вашингтоне Украина и США проведут заседание комиссии стратегического партнерства, в ходе которой будет подписана новая хартия стратегического партнерства. По мнению министра, Россия продолжает вести себя агрессивно по отношению к Украине.

«И при этих условиях чрезвычайно важным является четкий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену», —сказал Кулеба.

Ранее Washington Post сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» возле украинских границ.