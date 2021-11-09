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ДНР: ВСУ захватили село Старомарьевка

Газета.Ru
29 минут назад

Бойцы вооруженных сил Украины зашли в село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне» на линии соприкосновения с народной милицией самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД ДНР.

ВСУ захватили село в «серой зоне» Донбасса
Фото: Вадим Ковальов/Ministry of Defense of UkraineВадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine

«Украинские вооруженные формирования де-факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в «серой зоне», был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР. Но сейчас украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», — заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, Киев провоцирует ДНР на развязывание полномасштабного вооруженного конфликта.

«Вот, кстати, еще одна выгода украинской стороны: объявить, что мы вышли из минских соглашений и эти соглашения нужно переписать, изменить, дополнить, модернизировать», — пояснила Никонорова.

Ранее начальник Генштаба ВСУ заявил, что украинские солдаты не заходили в Старомарьевку.

ВСУ сообщили о потерях из-за обстрелов в Донбассе

В мире,Наталья Никонорова,Генштаб,МИД,РИА Новости,
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