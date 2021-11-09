Польша стянула к границе с Белоруссией боевую технику

Польские силовики выстроились в цепь и поставили боевую технику напротив лагеря курдских беженцев на белорусско-польской границе. Как считают в Государственном пограничном комитете Беларуси, таким образом военные пытаются оказать психологическое давление на мигрантов, сообщает РИА Новости.

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Для разгона беженцев польские военные применяли слезоточивый газ, вели предупредительную стрельбу в воздух. Также на разбивших лагерь беженцев оказывают и иное психологическое воздействие — военнослужащие включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы.

Как отметил замглавы МВД Польши Мачей Вонсик, всего на границе находятся 12 тыс. солдат, 4 тыс. пограничников, 1,5 тыс. полицейских и 250 сотрудников антитеррористического подразделения.

Напомним, что в понедельник, 8 ноября, многочисленная группа беженцев прошла через территорию Беларуси и направилась к границе с Польшей. Курдские мигранты прорваться через пограничные заграждения, чтобы далее направится в Германию. Всего, по оценкам Варшавы, сейчас на месте находятся около 3-4 тыс. беженцев.