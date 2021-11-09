Разгул русофобии в Казахстане: Лавров назвал виновных

Проявления национализма по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана зачастую являются результатом информационного воздействия внешних сил, которые стремятся подорвать связи Москвы и Нур-Султана. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова " Россия и Казахстан: сотрудничество без границ", опубликованной во вторник в "Российской газете".

"К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией", - отметил министр.

"Для этого задействуем прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран", - указал Лавров.

По его словам, Россия и Казахстан на протяжении новейшей истории демонстрируют "значительные успехи в консолидации общества, упрочении межнациональной гармонии". Глава МИД РФ также обратил внимание на то, что поддерживать связи народов двух стран помогают русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России. Как отмечается в статье, обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка.

"По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом. Продолжим оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка", - заключил министр.

В октябре в Таразе на юге Казахстана мужчина избил маленького мальчика, катавшегося на самокате, а затем и его бабушку. Местные СМИ и паблики сообщили, что при этом он кричал: «Русские раздражают», однако потом публикации удалили. Выяснилось, что мужчина стоит на учете у психиатра. Представитель казахской диаспоры в России назвал подобную агрессию недопустимой и понадеялся, что правоохранительные органы разберутся в ситуации.

Очередной конфликт, возникший, по всей видимости на национальной почве, произошел в Казахстане. Как пишет Readovka, 20 октября в городе Тараз на юге страны рядом с границей с Киргизией, мужчина напал на мальчика.

На записи инцидента видно, как ребенок встает на самокат и начинает движение, а идущий впереди мужчина резко разворачивается, подходит к мальчику и с размаху бьет его рукой. Удар был такой силы, что буквально снес ребенка с самоката. После этого мужчина бьет мальчика ногой. Досталось и подбежавшей к нему на помощь женщине. Мужчина после нападения на ребенка спокойно уходит дальше.

По информации издания, местные СМИ сначала сообщили, что мужчина набросился на мальчика со словами «Русские раздражают» — то есть, конфликт имел явно этнический окрас. Однако позже все сообщения из изданий и соцсетей с упоминанием фразы о русских исчезли.

Readovka попыталась связаться с пострадавшей семьей, но получила ответ, что конфликт исчерпан и никакой помощи не требуется. Как пишет в Telegram RT, департамент полиции Жамбылской области начал проверку случившегося.

«Надо такие вещи не умалчивать, а наоборот публично их озвучивать и привлекать к ответственности таких людей, потому что от них какие-то маргиналы могут брать пример в других регионах», — прокомментировал «Газете.Ru» случившееся глава Казахской диаспоры в Санкт-Петербурге Мухтар Антеев.

По его словам, в последнее время в Казахстане происходят подобные «не очень хорошие вещи». Антеев отметил, что Тараз — его родной город, и что в стране 90% людей говорят между собой на русском языке. Он выразил надежду, что удаление информации о нападении на ребенка связано с тем, что правоохранительные органы решили сначала обстоятельно разобраться в ситуации.

Позже «Sputnik Казахстан» сообщил, что напавший на мальчика в Таразе мужчина с 2018 года стоит на психиатрическом учете с диагнозом «параноидальная шизофрения».

«Неоднократно лечился у нас в стационаре, является инвалидом второй группы. Последняя выписка — 20 сентября 2021 года», — рассказала местный психиатр Галия Елгембаева.

Она отметила, что спрогнозировать, когда у пациента случится обострение невозможно.

За последние месяцы в Казахстане произошло несколько резонансных инцидентов с нападением и провокацией в адрес русскоязычного населения. В июле в Нур-Султане казахские дети толпой избили русского мальчика. А буквально через несколько дней стало известно, что в Сарканде 17-летний казах регулярно заставляет своего девятилетнего приемного русского брата есть землю. В обоих случаях говорилось, что проявления агрессии были связаны именно с национальным контекстом.

Эти и подобные им инциденты происходили на фоне участившихся в стране «языковых патрулей». В июле-августе активисты движения Til Maydani («Волна языка») и его лидер Куат Ахметов проводили «проверки» в банках, магазинах, государственных учреждениях и требовали от сотрудников разговаривать исключительно на казахском языке. Если сотрудники переходили на русский язык они переходили на оскорбления, требовали извинений, угрожали прокуратурой. В нескольких случаях дело доходило до рукоприкладства.

В конце августа в Казахстане на Ахметова возбудили уголовное дело по ст. 174 местного УК (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни), по которой ему грозит до семи лет заключения. Его YouTube-канал заблокировали, а сам националист сбежал в Грузию.

В администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подобные нападки на русскоязычное население называли «пещерным национализмом». После этого сам глава государства осудил действия активистов.

«Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», — напомнил Токаев, отметив, что власти страны будут пресекать любые проявления национализма.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков выражал опасения, что нападки на русскоязычное население могут повторяться и в других бывших республиках СССР. Он сообщил, что в России сейчас стали более чутко и болезненно реагировать на национализм по отношению к русскоязычному населению. Примаков добавил, что в случае повторения таких инцидентов Москва будет реагировать на них «достаточно четко».

Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куат Ахметов перебрался на Украину и обратился к правозащитным организациям с просьбой в легализации своего пребывания. Об этом пишет Readovka со ссылкой на знакомых националиста.

По данным издания, сейчас националист находится в Киеве, однако, как долго он сможет оставаться в эмиграции, зависит от помощи правозащитников. При этом, как отмечают собеседники портала, Ахметов не намерен отказываться от борьбы с русским языком, продолжит устраивать провокации на родине через разветвленную сетку сторонников.

Куат Ахметов был задержан казахскими силовиками и доставлен в полицию 19 августа, ему было предъявлено обвинение по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом для реакции правоохранителей стали опубликованные в сети видеозаписи, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и государственных учреждениях. Во время рейдов молодые люди называли русских «гастарбайтерами» и заставляли их извиняться на камеру.

Позже стало известно, что националист был отпущен из отделения и смог уехать в Грузию. Журналисты объяснили это покровительством националиста со стороны высших должностных лиц Казахстана и связями с президентом Касымом-Жомартом Токаевым.

Председатель казахского Союза ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов. — NEWS.ru) и глава незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили некоторым депутатам российской Государственной думы смертью за попытку захватить Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Я предупреждаю — два метра ширины, два метра глубины вам найдётся на нашей казахской земле. Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придёт, — заявил Мухамеджанов.

Угрозы обращены к таким известным российским политикам, как Владимир Жириновский, Павел Шперов, Вячеслав Никонов и Евгений Фёдоров. По мнению представителей Союза ветеранов, именно эти депутаты хотят отобрать «исконно казахские территории» в пользу России. Также Мухамеджанов прошёлся по российским ветеранам из организации «Офицеры России», назвав их «клоунами» и также пообещав им скорую расправу в случае их визита в Казахстан.

Мы вас здесь достойно встретим. У нас степь широкая в Казахстане, место положить найдётся, — пригрозил ветеран.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал территории Казахстана «большим подарком со стороны России и СССР». МИД Казахстана передал ноту российской стороне в связи с высказыванием российского парламентария. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что участившиеся провокационные высказывания отдельных российских политиков в отношении Казахстана наносят серьёзный ущерб дружеским отношениям между государствами.

В Совете Федерации призвали власти Казахстана жёстко реагировать на заявления местных радикалов, которые угрожают расправой защитникам и носителям русского языка. Об этом агентству РИА Новости заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Российская сторона реагирует на подобные проявления, мы говорим о недопустимости радикальных заявлений в адрес русского языка и русскоязычных граждан, — сказал он.

По его словам, нарушение прав русскоязычных граждан в Казахстане, как ранее и в Киргизии, если не пресекать эту негативную тенденцию, может навредить двусторонним отношениям государств. Парламентарий отметил, что на появившиеся ранее в социальных сетях ролики, где притесняют русскоязычных граждан, казахские власти отреагировали адекватно. Сами же радикалы, по его мнению, просто хотят попиариться.

Власти Казахстана будут проводить политику социально-экономической интеграции этносов и бороться с любыми проявлениями этнического высокомерия, объявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана.

Глава государства потребовал, чтобы исполнительные органы власти и прокуратура жестко пресекали конфликты на этнической почве и иные попытки расшатать общественный порядок. Он также призвал проявлять нулевую терпимость к таким инцидентам.

«Тем более, нам хорошо известно, что все такие конфликты — дело злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будем бороться и будем беспощадны», — подчеркнул Токаев.

В этой связи он поручил местным акиматам (администрациям) проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе.

Казахский лидер также отметил, что в некоторых регионах наблюдается внутренняя миграция представителей этнических групп, что ведет их к социокультурной изоляции и отдалении от «казахстанской действительности». Поэтому, указал он, необходимо разработать системные меры по преодолению тенденции образования замкнутых этнических районов.

Конфликты на почве национализма в странах постсоветского пространства случаются довольно часто. В Казахстане националисты начали проводить так называемые языковые рейды.

В ходе них активисты проверяли знание казахского языка сотрудниками магазинов и госучреждений и заставляли извиняться русскоговорящих граждан на камеру. Позже журналисты уличили лидера «языковых патрулей» Куата Ахметова в связях с властями Казахстана.

Отношения России и Казахстана носят особо привилегированный союзнический характер, однако Москва тщательно следит за любыми проявлениями нетерпимости по национальному признаку в республике. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя случаи дискриминации русских.

По ее словам, Россия полностью поддерживает слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о проявлении нулевой терпимости к «пещерному национализму». Дипломат добавила, что действия лиц, стоящих за информационными выбросами о языковых патрулях, не останутся без последствий со стороны казахстанских властей.

«С руководством Казахстана мы едины — и здесь не должно быть никаких сомнений — в том, чтобы наращивать совместные усилия по профилактике и реагированию на такие проявления», — подчеркнула Захарова.

Она указала на необходимость вести адресную работу с молодежью двух стран и использовать все возможные средства и ресурсы, так как Россия и Казахстан имеют тесные социокультурные связи.

Приговоренный в Казахстане к тюрьме защитник прав русских Ермек Тайчибеков обращался к властям России за получением гражданства. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она пояснила, что ранее правозащитник обращался с соответствующим запросом через своего адвоката, однако ему было отказано.

По словам Захаровой, удовлетворить ходатайство Тайчибекова не представляется возможным, поскольку он имеет неснятую судимость.

В августе суд в Алматы приговорил Ермека Тайчибекова к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом для уголовного преследования мужчины послужило его интервью изданию «Царьград», в котором он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане с одобрения местных властей.