Западные СМИ обвинили Лукашенко в кризисе на границе Польши

Западные издания назвали ситуацию на польско-белорусской границе, где скопились сотни мигрантов, «драматической попыткой» президента Белоруссии Александра Лукашенко усилить давление на соседа. Обзор прессы сделало РИА Новости.

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Накануне стало известно, что сотни беженцев прошли через территорию Белоруссии и приблизились к границе с Польшей. В СМИ появились видео колонны мигрантов, которая идет вдоль дороги к границе. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин констатировал, что «началась крупнейшая попытка массового силового проникновения на территорию Польши».

Видео дня

Ситуация, сложившаяся на польско-белорусской странице, активно освещается и в западной прессе.

Так, британская газета The Guardian обратила внимание на то, что миграционный кризис «тлеет уже несколько месяцев», но только вчера появилась организованная масштабная колонна мигрантов, которую уже назвали «драматической попыткой Лукашенко усилить давление на соседа».

При этом The Times отмечает, что у восточных границ ЕС как минимум 10 мигрантов скончались от переохлаждения или истощения, а наступающая зима грозит настоящей гуманитарной катастрофой.

В свою очередь Politico привело мнение правозащитников, что число жертв гораздо больше, чем сообщают официальные лица. При этом, по данным издания, многим беженцам все же удается прорваться из Белоруссии в Европу и добраться до Германии.

Сегодня МИД Польши призвал ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных миграционному кризису на границе с Белоруссией.

«Все физические и юридические лица, причастные к этой чудовищной гибридной атаке, должны быть немедленно наказаны», - говорится в аккаунте МИД Польши в Twitter.

В свою очередь министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано, пишет БЕЛТА.

«Они находятся на территории Республики Беларусь законно. Действительно, их количество возросло. Однако они прилетают в нашу страну, имея визы, заселяются в гостиницы. Эти люди бегут от войны, пытаются пройти в Евросоюз. Мы как гостеприимная страна всегда готовы принять всех», - отметил он.