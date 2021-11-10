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Россия считает важным возобновить поездки сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах

ТАССиещё 3
1 час назад

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия считает важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы полагаем важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] в этот регион [Карабах]", - сказала она.

"Формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ пользуется широкой международной поддержкой", - подчеркнула Захарова. МИД России считает важным продолжить усилия по линии "тройки" в первую очередь в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач, отметила дипломат.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, была создана как формат для поиска путей мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В ее состав также входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан.

В мире,Армения и Азербайджан,Мария Захарова,Ильхам Алиев,Владимир Путин,МИД,ИТАР-ТАСС,
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