Умер звезда «Квантового скачка» Дин Стоквелл

Американский актер Дин Стоквелл скончался в возрасте 85 лет. Он умер во сне у себя дома, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники, близкие к актеру.

Стоквелл получил наибольшую известность, благодаря роли Эла Калавичи в сериале «Квантовый скачок», а также работе в фильмах Дэвида Линча «Синий бархат» и «Дюна».

Роберт Дин Стоквелл родился в марте 1936 года. Он начал свою карьеру еще в детстве в качестве актера по контракту с кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer. Его первое заметное появление в кино было в «Долине решения» в 1945 году.

Актер был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме 1988 года «Замужем за мафией». Позднее в 1959 и 1962 годах его признали лучшим актером на Каннском кинофестивале. В феврале 1992 года звезда, посвященная Стоквеллу, появилась на «Аллее славы» в Голливуде.