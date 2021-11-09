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Узбекистан запретил полеты российской авиакомпании

Мария Иванова
37 минут назад

Узбекистан приостановил полеты российской чартерной авиакомпании IFly Airlines. Как сообщает Podrobno.uz, причиной стали случаи продажи билетов на несогласованные рейсы через разные компании.

Узбекистан запретил полеты российской авиакомпании
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным издания, за последнюю неделю в Узбекистане произошло три таких случая. Два из них были связаны с билетами на рейсы IFly Airlines. Так, через компанию Avia Market было продано около 290 билетов на рейс IFly по маршруту Ургенч – Москва, которого не оказалось в расписании.

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В Telegram-канале Uzbekistan Airports заявили, что Avia Market не согласовала рейс с Министерством транспорта Узбекистана и не подготовила необходимую документацию.

Затем в стране продали билеты как минимум 200 пассажирам на рейсы iFly Airlines в Москву и Санкт-Петербург. Этих перелетов также не было в расписании. По словам пассажиров, они приобретали авиабилеты в разных филиалах компании «Восток Бухара».

В Uzbekistan Airports связались с компанией, реализовавшей билеты, ее представители заявили, что всем пассажирам вернут деньги.

В Министерстве транспорта страны заявили, что в случае повторения таких случаев авиакомпаниями, авиационное агентство аннулирует выданные на полеты разрешения. Также в ведомстве посоветовали проверять информацию о рейсах на сайте «Узавиации» в разделе «Информационное табло».

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