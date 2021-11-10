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В Казахстане начались массовые проверки автомобилей с российскими номерами

Lenta.ruиещё 3
49 минут назад

Десятки тысяч автомобилей с российскими регистрационными знаками оказались под угрозой задержания в Казахстане. В генеральной прокуратуре республики объяснили массовые проверки необходимостью установить законность происхождения автомобилей. Позицию надзорного органа приводит Sputnik.

В Казахстане начались массовые проверки автомобилей с российскими номерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам заместителя генерального прокурора Казахстана Асета Чиндалиева, среди автомобилей с номерами из России много машин, находящихся в угоне. На них вешают другие номера, не ставят на регистрацию в Казахстане и используют незаконно.

Из-за начавшихся проверок уже пострадали многие казахстанские автомобилисты. Во многих городах страны проходят сходы людей, чьи машины задержаны, а организаторов таких мероприятий уже забирает полиция.

«Не трогайте наши машины: либо дайте нам желтый номер (номер для временной регистрации автомобиля из другой страны — прим. «Ленты.ру»), либо поставьте наши машины на казахстанский учет — мы все налоги платим, страховку платим», — возмущены происходящим водители.

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В Казахстане машины с российскими номерными знаками — обычное явление. Из-за особенностей национального регулирования и дороговизны регистрации авто в Казахстане, новые и подержанные машины в стране стоят в полтора-два раза дороже, чем в России. Граждане Казахстана активно ездят в соседние российские регионы, чтобы приобрести авто именно там. У таких автомобилей долгое время остаются российские номера.

В мире,ИА Sputnik,Lenta.ru,
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