В Казахстане начались массовые проверки автомобилей с российскими номерами

Десятки тысяч автомобилей с российскими регистрационными знаками оказались под угрозой задержания в Казахстане. В генеральной прокуратуре республики объяснили массовые проверки необходимостью установить законность происхождения автомобилей. Позицию надзорного органа приводит Sputnik.

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По словам заместителя генерального прокурора Казахстана Асета Чиндалиева, среди автомобилей с номерами из России много машин, находящихся в угоне. На них вешают другие номера, не ставят на регистрацию в Казахстане и используют незаконно.

Из-за начавшихся проверок уже пострадали многие казахстанские автомобилисты. Во многих городах страны проходят сходы людей, чьи машины задержаны, а организаторов таких мероприятий уже забирает полиция.

«Не трогайте наши машины: либо дайте нам желтый номер (номер для временной регистрации автомобиля из другой страны — прим. «Ленты.ру»), либо поставьте наши машины на казахстанский учет — мы все налоги платим, страховку платим», — возмущены происходящим водители.