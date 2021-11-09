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Костры, войска, вертолеты. Кризис на границе Польши и Белоруссии

Газета.Ru
26 минут назад

От трех до четырех тысяч мигрантов, стремящихся попасть в Польшу из Белоруссии, находятся в непосредственной близости от границы. Никуда уходить они не намерены. Многие из них уже начали ставить палатки и жечь костры.

От трех до четырех тысяч мигрантов, стремящихся попасть в Польшу из Белоруссии, находятся в непосредственной близости от границы.
1/13 От трех до четырех тысяч мигрантов, стремящихся попасть в Польшу из Белоруссии, находятся в непосредственной близости от границы.
Фото: BelTA/via Reuters
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Никуда уходить они не намерены. Многие из них уже начали ставить палатки и жечь костры.
2/13 Никуда уходить они не намерены. Многие из них уже начали ставить палатки и жечь костры.
Фото: Leonid Scheglov/BelTA/Handout via Reuters
Нелегальные мигранты продолжают попытки прорыва границы из Белоруссии в Польшу, в ответ на их действия польские силовики применяют слезоточивый газ.
3/13 Нелегальные мигранты продолжают попытки прорыва границы из Белоруссии в Польшу, в ответ на их действия польские силовики применяют слезоточивый газ.
Фото: Leonid Scheglov/BelTA/Handout via Reuters
8 ноября стало известно, что многочисленная группа беженцев движется к границе с Польшей, среди них много женщин и детей.
4/13 8 ноября стало известно, что многочисленная группа беженцев движется к границе с Польшей, среди них много женщин и детей.
Фото: BelTA/via Reuters
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Толпа направилась к пункту пропуска на белорусско-польской границе «Брузги» в Гродненской области.
5/13 Толпа направилась к пункту пропуска на белорусско-польской границе «Брузги» в Гродненской области.
Фото: BelTA/via Reuters
Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал происходящее крупнейшей переброской нелегальных мигрантов в Польшу.
6/13 Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал происходящее крупнейшей переброской нелегальных мигрантов в Польшу.
Фото: BelTA/via Reuters
Польские силовики укрепили границу более чем 12 тысячами солдат и направили туда антитеррористические подразделения.
7/13 Польские силовики укрепили границу более чем 12 тысячами солдат и направили туда антитеррористические подразделения.
Фото: BelTA/via Reuters
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Ситуация на белорусско-польской границе, 8 ноября 2021 года
8/13 Ситуация на белорусско-польской границе, 8 ноября 2021 года
Фото: BelTA/via Reuters
Ситуация на белорусско-польской границе, 8 ноября 2021 года
9/13 Ситуация на белорусско-польской границе, 8 ноября 2021 года
Фото: BelTA/via Reuters
Ситуация на белорусско-польской границе, 8 ноября 2021 года
10/13 Ситуация на белорусско-польской границе, 8 ноября 2021 года
Фото: BelTA/via Reuters
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Ситуация на белорусско-польской границе, 8 ноября 2021 года
11/13 Ситуация на белорусско-польской границе, 8 ноября 2021 года
Фото: BelTA/via Reuters
Ситуация на белорусско-польской границе, 8 ноября 2021 года
12/13 Ситуация на белорусско-польской границе, 8 ноября 2021 года
Фото: BelTA/via Reuters
Ситуация на белорусско-польской границе, 8 ноября 2021 года
13/13 Ситуация на белорусско-польской границе, 8 ноября 2021 года
Фото: BelTA/via Reuters

Нелегальные мигранты продолжают попытки прорыва границы из Белоруссии в Польшу, в ответ на их действия польские силовики применяют слезоточивый газ.

8 ноября стало известно, что многочисленная группа беженцев движется к границе с Польшей, среди них много женщин и детей. Толпа направилась к пункту пропуска на белорусско-польской границе «Брузги» в Гродненской области.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал происходящее крупнейшей переброской нелегальных мигрантов в Польшу.

Польские силовики укрепили границу более чем 12 тысячами солдат и направили туда антитеррористические подразделения.

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