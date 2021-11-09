Россия призвала Южную Корее признать «Спутник V»

Российская сторона проинформировала Южную Корею об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V», а также попросила скорее признать его, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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«Мы проинформировали корейскую сторону об эффективности вакцины «Спутник» и призвали к скорейшему признанию «Спутника» в Корее. Это позволило бы вакцинированным «Спутником» не проходить карантин», – рассказал он РИА «Новости».

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По мнению министра, такое решение было бы «крайне полезным как для развития как гуманитарных, так и экономических связей» двух стран.

Также он рассказал, что Южная Корея заинтересована в реализации проектов трехстороннего сотрудничества в формате Россия – Южная Корея – Северная Корея.

«В целом корейские партнеры регулярно поднимали вопросы трехстороннего сотрудничества в формате Россия - Южная Корея - Северная Корея, выражали заинтересованность к реализации таких проектов, как транскорейская железная дорога, транскорейский газопровод, линии электропередачи», – заявил Чекунков.

По его словам, «(южнокорейские партнеры) разделяют наш взгляд, что после пандемии надо приложить усилия к реализации проектов, которые могут дать импульс экономическому развитию Севера и максимально сблизить экономики наших стран».

На данный момент от обязательного карантина при въезде в Южную Корею освобождаются лишь те иностранные граждане, которые либо прошли полный курс вакцинации в самой Республике Корея, либо сделали первый укол в стране, а второй – за рубежом. При этом Сеул признает только вакцины, одобренные ВОЗ. Полностью вакцинированные за рубежом иностранцы и граждане РК обязаны соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков посетил с рабочим визитом Южную Корею 1-5 ноября для участия в третьем российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества. Состоялись несколько десятков встреч с южнокорейскими официальными лицами и представителями бизнеса.