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«Союз или тюрьма»: в Раде призвали Зеленского просить помощи у Путина

Елена Прошина
51 минуту назад

Илья Кива, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо попросить помощи у своего российского коллеги Владимира Путина. В противном случае он попадет в тюрьму. Об этом он написал в своей на свой странице в Facebook.

«Союз или тюрьма»: в Раде призвали Зеленского просить помощи у Путина
Фото: ReutersReuters

По его словам, Зеленского без помощи российского президента ждет «фатальный страх и падение». Политик утверждает, что такой исход стал возможным из-за ряда преступлений и ошибок, совершенных украинским лидером и его командой.

Как Зеленский «кинул» Путина

Как считает Кива, главная ошибка Зеленского — смещение Арсена Авакова с поста экс-министра внутренних дел. Он утверждает, что глава МВД был его «защитником и опорой» и фактически привел Зеленского к власти.

По словам Кивы, в настоящий момент Аваков собрал вокруг себя противников Зеленского и теперь готовится к его отстранению с поста президента. Украинскому лидеру не удастся предотвратить свой уход без посторонней помощи. Как утверждает депутат Рады, эту помощь Зеленский может попросить у Путина, так как он — единственный человек, который сможет защитить его и разрешить эту сложную ситуацию.

«Я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины», — написал Кива.

Он заключил, что Зеленского ожидает два варианта развития событий: либо союз с Россией, либо арест и заключение в тюрьму.

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