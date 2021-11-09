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Президент Никарагуа Ортега назвал европейских политиков фашистами

Газета.Ru
1 час назад

Глава Никарагуа Даниэль Ортега раскритиковал своих оппонентов внутри страны и за ее пределами после президентских выборов, сообщает РИА "Новости". Ортега ответил на заявление Совета Европы о новых санкциях из-за авторитарного режима в Никарагуа.

Президент Никарагуа назвал европейских политиков фашистами
Фото: ReutersReuters

"То, что сейчас известно как Европейский Союз, где большинство парламентариев являются фашистами и нацистами, эти демократии, которые управляются фашистским большинством", - заявил он.

Политик считает, что европейские лидеры из-за своего фашизма ненавидят социалистические страны Южной Америки. Ортега также назвал предателями родины оппозиционеров, которые были задержаны властями перед президентскими выборами.

"Это не никарагуанцы, они перестали быть никарагуанцами и стали предателями родины", - заявил он.

Ранее в Никарагуа прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Даниэль Ортега, а его супруга Росарио Мурильо стала вице-президентом. 70-летний политик займет пост главы государства уже в третий раз. Его поддержали 72,5% избирателей, а за его ближайшего конкурента Максимино Родригеса свои голоса отдали 15% граждан.

Ортега впервые занял пост президента Никарагуа в 1984 году. В 1990 году он проиграл выборы оппозиционному кандидату, но вернулся к власти в 2006 году. С тех пор он возглавляет страну бессменно. Оппозиция назвала прошедшие выборы "фарсом" и отказалась признавать их результаты. Их также раскритиковал президент США Джо Байден.

В мире,Даниэль Ортега,Джозеф Байден,Совет Европы,ЕС,РИА Новости,
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