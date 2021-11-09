Президент Никарагуа назвал европейских политиков фашистами

Глава Никарагуа Даниэль Ортега раскритиковал своих оппонентов внутри страны и за ее пределами после президентских выборов, сообщает РИА "Новости". Ортега ответил на заявление Совета Европы о новых санкциях из-за авторитарного режима в Никарагуа.

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"То, что сейчас известно как Европейский Союз, где большинство парламентариев являются фашистами и нацистами, эти демократии, которые управляются фашистским большинством", - заявил он.

Политик считает, что европейские лидеры из-за своего фашизма ненавидят социалистические страны Южной Америки. Ортега также назвал предателями родины оппозиционеров, которые были задержаны властями перед президентскими выборами.

"Это не никарагуанцы, они перестали быть никарагуанцами и стали предателями родины", - заявил он.

Ранее в Никарагуа прошли президентские выборы, в которых победил действующий глава государства Даниэль Ортега, а его супруга Росарио Мурильо стала вице-президентом. 70-летний политик займет пост главы государства уже в третий раз. Его поддержали 72,5% избирателей, а за его ближайшего конкурента Максимино Родригеса свои голоса отдали 15% граждан.