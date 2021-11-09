«Союз или тюрьма»: в Раде призвали Зеленского просить помощи у Путина

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива призвал президента Украины Владимира Зеленского попросить помощи у его российского коллеги Владимира Путина. Об этом парламентарий сказал в обращении к украинскому лидеру, опубликованному в его Facebook.

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Он считает, что история Зеленского будет закончена "фатальным страхом и падением". Политик отметил, что к этому привел "целый ряд ошибок и преступлений, которые совершили" глава украинского государства и его команда. Как указал Кива, главным просчетом Зеленского является смещение с поста экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. По его словам, глава МВД фактически привел Зеленского к власти и был его "опорой и защитником".

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Кива высказала мнение, что теперь Аваков якобы собрал вокруг себя всех противников президента и готовится к отстранению Зеленского от власти, а украинскому лидеру не удастся этому противостоять.

"Шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины", — продолжил Кива.

Он утверждает, что у Зеленского сегодня есть всего два пути: либо союз с Россией, либо арест и заключение в тюрьму. Также депутат заявил, что обращение Зеленского за помощью к Путину решит многие вопросы для украинцев, и простой народ будет благодарен главе государства. Кроме того, именно президент РФ сможет обеспечить украинскому лидеру "спокойное правление без внешних и внутренних противников", заключил парламентарий.