Байден объяснил санкции против россиян обещанием Путину

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил обещание ловить киберпреступников по всему миру. Это обещание он дал президенту России Владимиру Путину. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на официальный документ Белого дома.

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По словам Байдена, он дал Путину обещание привлечь киберпреступников к ответственности в июне во время их встречи.

«Мы это сделали сегодня», — указано в заявлении американского лидера.

Официальный документ был опубликован после того, как выяснилось, что США ввели санкции против украинца Ярослава Васинского и россиянина Евгения Полянского. Их обвинили в кибермошенничестве.

Как рассказал Байден, США используют всю мощь федерального правительства для предупреждения и предотвращения кибернетических преступлений. Они стремятся укрепить защиту страны и искоренить злоупотребление виртуальной валютой для отмывания выкупа, а также прибегают к помощи зарубежных коллег, чтобы бороться с убежищами злоумышленников и разрушить экосистему вымогательства, утверждает американский лидер.

По его словам, Штатам в этом направлении предстоит еще очень долгий путь, однако они уже предприняли важные шаги для укрепления критически необходимой инфраструктуры.