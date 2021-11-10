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США обсудят с союзниками ситуацию на границе России и Украины

ТАССиещё 1
39 минут назад

Соединенные Штаты будут вести консультации со своими союзниками по вопросу о якобы имеющем место стягивании Вооруженных сил России к границе с Украиной. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

США обсудят с союзниками ситуацию на границе РФ и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не нам говорить о намерениях России, но мы, как обычно, очень внимательно отслеживаем ситуацию и будем вести консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", - сказал он.

Прайс добавил, что в среду госсекретарь Энтони Блинкен встретится в Вашингтоне с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны проведут "стратегический диалог".

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжают наблюдать вызывающие обеспокоенность перемещения российских вооруженных сил на границе с Украиной и призвал Москву "быть более прозрачной в своих намерениях".

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, The Washington Post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы, посвященные этой теме.

В мире,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,Джон Кирби,Мария Захарова,МИД,Пентагон,Foreign Policy,Washington Post,
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