США обсудят с союзниками ситуацию на границе РФ и Украины

Соединенные Штаты будут вести консультации со своими союзниками по вопросу о якобы имеющем место стягивании Вооруженных сил России к границе с Украиной. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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"Не нам говорить о намерениях России, но мы, как обычно, очень внимательно отслеживаем ситуацию и будем вести консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", - сказал он.

Прайс добавил, что в среду госсекретарь Энтони Блинкен встретится в Вашингтоне с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны проведут "стратегический диалог".

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжают наблюдать вызывающие обеспокоенность перемещения российских вооруженных сил на границе с Украиной и призвал Москву "быть более прозрачной в своих намерениях".