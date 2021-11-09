Украина пообещала России «четкий сигнал» от США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют России «четкий сигнал», который напомнит России, что у Украины есть союзники, которые в случае «расширения агрессии» со стороны Москвы заставят российские власти заплатить высоку цену. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Кулебы телеканалу «Украина».