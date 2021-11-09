В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Украина пообещала России «четкий сигнал» от США

Lenta.ru
14 минут назад

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют России «четкий сигнал», который напомнит России, что у Украины есть союзники, которые в случае «расширения агрессии» со стороны Москвы заставят российские власти заплатить высоку цену. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Кулебы телеканалу «Украина».

Украина пообещала России «четкий сигнал» от США
Фото: EPAEPA

Глава украинского МИД заявил, что Россия «продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине». Он заверил, что в этих условиях Украине чрезвычайно важно дать сигнал, что Киев и Вашингтон «едины в противодействии агрессивным действиям России».

«У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену», — заявил Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что Киев выступает за активное углубление морского сотрудничества со странами НАТО в условиях наступательных действий России в Черном море. По его словам, расширение присутствия Североатлантического альянса позволит стабилизировать обстановку, а также послужит сигналом для России.
В мире,Дмитрий Кулеба,НАТО,МИД,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители