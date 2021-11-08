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Байден заявил, что выполнил обещание Путину привлечь киберпреступников к ответственности

Газета.Ru
1 час назад

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное президенту России Владимиру Путину обещание преследовать киберпреступников. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

Байден заявил о выполненном обещании Путину
Фото: ReutersReuters

По его словам, во время встречи с Путиным он ясно дал понять, что США примут меры, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности, и именно это было сделано сегодня.

Ранее США ввели санкции против россиянина Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского, которых подозревают в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний.

Предполагаемых членов хакерской группировки REvil обвиняют в июльской атаке на IT-фирму Kaseya и опосредованно ее клиентов. Как сообщает CNN, Васинский задержан в Польше и ждет экстрадиции в США, где ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. Полянин, по данным телеканала, все еще остается на свободе. Также утверждается, что власти конфисковали у подозреваемых $6 млн.

До этого американские сенаторы Чак Грассли и Джони Эрнст заявили о необходимости обеспечить кибербезопасность сельскохозяйственного сектора страны.

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