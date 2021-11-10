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Сторонники Саакашвили вытерли ноги о российский флаг

Газета.Ruиещё 1
44 минуты назад

В интернете появились кадры демонстрации сторонников Михаила Саакашвили, которые собрались у здания суда в Тбилиси, чтобы поддержать политика во время слушания по его делу.

На некоторых кадрах в Telegram-каналах видно, как пожилые активистки демонстративно топчутся по российскому триколору.

Корреспондент РИА «Новости» также сообщает об активистах, которые выкрикивают антироссийские лозунги.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным.

Ранее мать Саакашвили сообщила, что политика вывезли из тюрьмы на вертолете «в неизвестном направлении». Перед этим он исповедался и причастился, а затем пообещал умереть от голода за родину.

Через некоторое время стало известно, что Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу на окраине Тбилиси.

В мире,Видео,Михаил Саакашвили,РИА Новости,
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