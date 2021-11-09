США обратились к Грузии по поводу Саакашвили

Представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон призывает достойно обращаться с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который на данный момент отбывает наказание в тюрьме. Такое заявление он сделал на брифинге.

«Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм», - подчеркнул Прайс.

Представитель госдепа также отметил, что в США следят за тем, чтобы нужды в контексте физического и ментального здоровья Саакашвили были удовлетворены в полной мере, призывая к контролю за соблюдением этого и правительство Грузии. Также, по словам Прайса, американская сторона призывает оказывать бывшему президенту Грузии адекватную медицинскую помощь.