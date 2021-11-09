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Госдеп США призвал Грузию достойно обращаться с Саакашвили

ТК «Звезда»иещё 5
41 минуту назад

Представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон призывает достойно обращаться с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который на данный момент отбывает наказание в тюрьме. Такое заявление он сделал на брифинге.

США обратились к Грузии по поводу Саакашвили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм», - подчеркнул Прайс.

Саакашвили исповедался и причастился

Представитель госдепа также отметил, что в США следят за тем, чтобы нужды в контексте физического и ментального здоровья Саакашвили были удовлетворены в полной мере, призывая к контролю за соблюдением этого и правительство Грузии. Также, по словам Прайса, американская сторона призывает оказывать бывшему президенту Грузии адекватную медицинскую помощь.

Ранее президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили. Зурабишвили подчеркнула, что не считает экс-президента Грузии политическим заключенным, и ничто не способно изменить ее позицию относительно этого случая.

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