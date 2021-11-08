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Заключенные устроили бунт в тюремной больнице из-за перевода к ним Саакашвили

Lenta.ru
51 минуту назад

Заключенные тюремного комплекса, в больницу которого был переведен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, устроили бунт. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

Заключенные устроили бунт в тюрьме из-за Саакашвили
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что заключенные корпусов, прилегающих к лечебному учреждению, сильно шумят и выражают протест включением и выключения света в камерах. Кроме того, из окон слышна нецензурная брань.

Отмечается, что на прилегающей к больнице территории мобилизована полиция, включая спецназ МВД, а во дворе установлен водомет и пожарно-спасательные автомобили.

Ранее сообщалось, что Саакашвили, который 39 дней назад объявил голодовку и был переведен в тюремную больницу, нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам медучреждения. Произошедшее изучает генеральная инспекция минюста, после чего будет принято соответствующее решение.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.

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