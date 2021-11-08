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В Киеве обвинили Москву в остановке «нормандского формата»

Газета.Ru
1 час назад

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в «нормандском формате» как на уровне министров, так и на уровне глав государств. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном офисом президента в Telegram.

В Киеве обвинили Москву в остановке «нормандского формата»
Фото: ReutersReuters

«Это безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины. Российская сторона остается единственной ответственной за задержку в «нормандском формате». Украина же, Франция и Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время», — сказал он.

Никифоров также добавил, что «Донбасс ждет мира».

«Россия должна сделать свой вклад в его достижение», — добавил пресс-секретарь президента Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отказалась от проведения встречи «нормандской» четверки 11 ноября. До этого, в Риме, такое предложение поступило от французского министра иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана.

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Москва ожидает изучения французской стороной предложений от российских дипломатов, как отметил Лавров. Новые даты встречи пока не обсуждались.

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