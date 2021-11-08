В Киеве обвинили Москву в остановке «нормандского формата»

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в «нормандском формате» как на уровне министров, так и на уровне глав государств. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном офисом президента в Telegram.