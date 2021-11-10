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На Украине нашли выход из энергокризиса

Lenta.ruиещё 3
39 минут назад

Глава политсовета украинской партии «НАШИ» Александр Долженков рассказал в эфире телеканала «НАШ», что нашел выход из складывающегося в стране энергокризиса. Он предложил решить эту проблему путем снятия блокады с Донбасса.

На Украине нашли выход из энергокризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во-первых, дефицит угля. Какие есть вызовы и возможности у власти? Например, разблокировка торговли с Донбассом. До 2016 года мы поставляли уголь с неподконтрольных территорий, и платились налоги в госбюджеты. Почему бы сейчас не повернуться лицом к людям Донбасса и не осуществить импорт угля?» — подчеркнул политик.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев настаивает на создании новой подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по Донбассу. По его словам, подгруппа будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. Он добавил, что к работе трехсторонней контактной группы по Донбассу планирует присоединиться новая вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В мире,Александр Долженков,Сергей Никифоров,
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