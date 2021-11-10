На Украине нашли выход из энергокризиса

«Во-первых, дефицит угля. Какие есть вызовы и возможности у власти? Например, разблокировка торговли с Донбассом. До 2016 года мы поставляли уголь с неподконтрольных территорий, и платились налоги в госбюджеты. Почему бы сейчас не повернуться лицом к людям Донбасса и не осуществить импорт угля?» — подчеркнул политик.