Обвиненный в домогательствах звезда фильма «В бой идут одни старики» уволился из вуза

Звезда фильма «В бой идут одни старики» Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого из-за обвинений в домогательствах к абитуриенткам и студенткам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

В августе журналистка Ирина Сампан и несколько студенток университета обвинили 75-летнего народного артиста Украины Владимира Талашко в сексуальных домогательствах. Министерство культуры и информационной политики Украины отстранило Талашко от работы в вузе и инициировало расследование. Позже маркетолог Мария Матрос рассказала в Facebook, что Талашко изнасиловал ее, заманив к себе домой под видом подготовки к поступлению в университет.