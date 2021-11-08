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Обвиненный в домогательствах звезда фильма «В бой идут одни старики» уволился из вуза

Вероника Полынина
1 час назад

Звезда фильма «В бой идут одни старики» Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого из-за обвинений в домогательствах к абитуриенткам и студенткам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

Обвиненный в домогательствах звезда фильма «В бой идут одни старики» уволился из вуза
Фото: Киевская киностудия им. А. П. ДовженкоКиевская киностудия им. А. П. Довженко

Владимир Талашко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В августе журналистка Ирина Сампан и несколько студенток университета обвинили 75-летнего народного артиста Украины Владимира Талашко в сексуальных домогательствах. Министерство культуры и информационной политики Украины отстранило Талашко от работы в вузе и инициировало расследование. Позже маркетолог Мария Матрос рассказала в Facebook, что Талашко изнасиловал ее, заманив к себе домой под видом подготовки к поступлению в университет.

Сам Талашко категорически отвергает все обвинения и заявляет, что «ничего подобного не было».

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