Пока вы не уснули: Решение "Газпрома" по Европе и обращение к пенсионерам

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Видео дня

В НАТО Киеву предложили «обойти красные линии Путина»

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО, экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что альянсу необходимо применить более стратегический подход, когда речь идет об обеспечении безопасности Украины, чтобы поддержать «сдерживание России», при этом не пересекая «красных линий» президента Владимира Путина.

Оперштаб назвал причину обнуления QR-кодов россиян

Обнуление QR-кодов на портале Госуслуг в Оперштабе объяснили сбоем программы.

Россияне, которые вакцинировались от коронавируса более полугода назад, 8 ноября получили вместо привычного QR-кода информацию о том, что срок действия их сертификата подошел к концу.

Обращение ПФР: кто из россиян останется без пенсий

В Пенсионном фонде России рассказали, что есть ряд случаев, когда соотечественники могут перестать получать пенсию.

Как пояснили в ПФР, лишить выплат россиян могут в четырех случаях.

Путин предостерег оператора от падения

Президент России Владимир Путин перед совещанием по развитию ОПК в Сочи предостерег снимавшего его оператора от падения. Эпизод попал в выпуск программы «Москва. Кремль. Путин», который вышел на телеканале «Россия 1».

На Украине произошла резня из-за языка

В Запорожской области неизвестный убил 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько. О трагедии рассказал в Facebook отец молодого человека Олег Балабатько, местный бизнесмен.

По словам мужчины, на сына напал пьяный житель Луганска из-за того, что Николай говорил на украинском языке.

В Кремле отреагировали на ситуацию с QR-кодами

Сокращение срока действия QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 в России не обсуждается. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, на этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось», — заявил Песков.

«Газпром» поставил на паузу торги для Европы

«Газпром экспорт» не намерен продавать газ в Европу на своей электронной торговой платформе (ЭТП) с 8 по 12 ноября.

Это следует из календаря торгов, размещенного на сайте компании.

В Турции пожаловались на российских туристов

Российские туристы не дают чаевых в Турции, пишет издание TurkiyeTurizm, подводя итоги туристического сезона в городах Манавгат и Сиде в провинции Анталия.