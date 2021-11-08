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Польша мобилизовала два батальона пехоты из-за кризиса на границе

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад

Два батальона войск территориальной обороны Польши мобилизованы из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 8 ноября.

Польша мобилизовала батальоны легкой пехоты из-за кризиса на границе с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— С 15:00 (17:00 по Москве — прим. «ВМ») из-за ситуации на границе солдаты территориальной обороны двух батальонов легкой пехоты (Белосток и Гайновка) из 1-й Подляской бригады территориальной обороны были вызваны в свои подразделения по тревоге, — отмечается на странице войск в Twitter.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Отмечается, что польские войска на границе переведены в шестичасовую боевую готовность.

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Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвиняют Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В мире,Мариуш Блащак,Министерство обороны,МВД,Газета.Ru,
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