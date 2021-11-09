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Саакашвили сообщил об избиении после госпитализации в тюремную больницу

Газета.Ruиещё 8
59 минут назад

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его избили после перевозки из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката экс-президента Ника Гварамия, который зачитал письмо Саакашвили.

«Таскали за волосы»: Саакашвили заявил об избиении в тюрьме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудники тюремной больницы стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление", — сообщил политик.

Гварамия заявил, что Саакашвили отказывается от лечения и продолжает голодовку. Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя "политическим заключенным", он объявил голодовку почти сразу с момента ареста.

При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен тюрьмы. Ранее мать Саакашвили сообщила, что политика вывезли из тюрьмы на вертолете "в неизвестном направлении".

Перед этим он исповедался и причастился, а затем пообещал умереть от голода за родину. Через некоторое время стало известно, что Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу на окраине Тбилиси.

В мире,Михаил Саакашвили,ИТАР-ТАСС,
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