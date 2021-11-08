Байден оконфузился на встрече с принцем Чарльзом

Президент США Джо Байден «испортил воздух» на приеме с герцогиней Корнуольской Камиллой, пишет британский таблоид The Daily Mail.

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Инцидент произошел на приеме в рамках климатического саммита ООН в Глазго. Источник издания утверждает, что супруга принца Чарльза была поражена, услышав исходящие от Байдена громкие звуки во время их светской беседы на рауте.

«Звуки были долгие и громкие, и игнорировать их было невозможно. Камилла не переставала об этом говорить», - рассказал источник.

Отмечается, что прием состоялся в прошлый понедельник в художественной галерее Келвингроув. На нем также присутствовали принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Несколькими часами ранее президент США задремал во время серии приветственных речей на открытии климатического саммита.