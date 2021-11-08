Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете «в неизвестном направлении»

«Они проигнорировали все, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали... Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет — но куда забрали, не знаю, посмотрим», -— заявила Аласания.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что находящегося в тюрьме Саакашвили, вероятно, перевезут на вертолете в Горийский военный госпиталь. Перед этим Саакашвили исповедался и причастился, а затем пообещал умереть от голода за родину.

Экс-президент Грузии попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным. Власти освобождать Саакашвили отказываются, несмотря на последовательные протесты оппозиции у стен его тюрьмы.