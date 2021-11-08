В Instagram обсуждают внезапно поседевшего Зеленского

Пользователи обсуждают последнюю фотографию внезапно поседевшего президента Украины Владимира Зеленского, которую он выложил на своей странице в Instagram.
На селфи улыбающийся Зеленский в спортивном костюме.
«Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед», - написал Зеленский.
Подписчиков страницы удивила внезапно появившаяся у президента Украины седина, которой, как они отметили, не было еще несколько дней назад на заседании Рады. Кроме того, на фотографиях, размещенных в его аккаунте до этого, седины тоже не заметно.
«Грустные глаза, поседевшие волосы... Это цена «президентства»... Стоило ли... <…> Был успешный и талантливый человек, который нашел себя, а стал…», - написала одна и подписчиц.
Другие пользователи предположили, что эффект седины дал упавший на волосы луч солнца. Третьи считают, что седина появилась в результате обработки фотографии.
Еще одна версия – мода на седину.
«Сейчас так модно - полоску седины», – предположила одна из подписчиц.
Также пользователи вспомнили экс-главу Украины Петра Порошенко, который поседел за время президентства, и предположили, что Зеленский может копировать его образ.