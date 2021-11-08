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В Instagram обсуждают внезапно поседевшего Зеленского

Елена Прошина
32 минуты назад

Пользователи обсуждают последнюю фотографию внезапно поседевшего президента Украины Владимира Зеленского, которую он выложил на своей странице в Instagram.

В Instagram обсуждают внезапно поседевшего Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На селфи улыбающийся Зеленский в спортивном костюме.

«Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед», - написал Зеленский.

Подписчиков страницы удивила внезапно появившаяся у президента Украины седина, которой, как они отметили, не было еще несколько дней назад на заседании Рады. Кроме того, на фотографиях, размещенных в его аккаунте до этого, седины тоже не заметно.

«Грустные глаза, поседевшие волосы... Это цена «президентства»... Стоило ли... <…> Был успешный и талантливый человек, который нашел себя, а стал…», - написала одна и подписчиц.

Другие пользователи предположили, что эффект седины дал упавший на волосы луч солнца. Третьи считают, что седина появилась в результате обработки фотографии.

Еще одна версия – мода на седину.

«Сейчас так модно - полоску седины», – предположила одна из подписчиц.

Также пользователи вспомнили экс-главу Украины Петра Порошенко, который поседел за время президентства, и предположили, что Зеленский может копировать его образ.

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