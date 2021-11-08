Запад напомнил Украине про реформу СБУ

Депутатам Верховной Рады следует проголосовать за закон о реформировании Службы безопасности Украины (СБУ), так как это поможет стране приблизиться к стандартам Европейского союза (ЕС) и НАТО. С таким призывом выступили представители ЕС, Консультативной миссии ЕС, НАТО и США в издании «Европейская правда».

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По словам западных дипломатов, чтобы приблизиться к общемировым практикам, СБУ следует лишить полномочий досудебного расследования, а также существенно сократить численность силовиков и провести демилитаризацию спецслужбы. Кроме того, дипломаты напомнили про усиление механизмов надзора за деятельностью СБУ и устранения службы от расследования экономических преступлений.

«Перед Украиной открывается историческая возможность шагнуть вперед на пути к евроатлантической интеграции», — пояснили авторы статьи позицию ключевых партнеров Украины по реформе СБУ. Они добавили, что лишение спецслужбы унаследованных с советских времен функций является необходимым условием для укрепления доверия к Киеву.

В конечно итоге, поясняется в обращении, СБУ должна превратиться в сугубо контрразведывательный орган, аналогичный спецслужбам государств-членов ЕС и НАТО. Вместе с тем некоторые положения реформы требуют доработки, так как полномочия контрразведки содержат пункты, позволяющие нарушать права людей и применять физическую силу.