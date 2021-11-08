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Партия Зеленского лишилась лидера

Алиса Селезнёва
1 час назад

Первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко принял решение уйти с поста главы пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом заявила в Telegram пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук.

Партия Зеленского лишилась лидера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Палийчук, решение политика связано с «его желанием сосредоточиться на реформе работы парламента».

«Следующего главу партии «Слуга народа» определит съезд, который пройдет в ближайшее время. У нас есть достойные кандидатуры, которые способны возглавить команду», - заметила она.

При этом пресс-секретарь парламентской фракции «Слуги народа» подчеркнула, что Александр Корниенко «остается членом партии и усилит работу по воплощению нашей программы уже как государственный топ-менеджер национального уровня».

7 октября Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова – за это решение проголосовали 284 депутата из 226 необходимых голосов. Причиной, по мнению экспертов, стало политическое противостояние между Разумковым и офисом президента Украины Владимира Зеленского.

Разногласия между президентом и спикером возникли в контексте закона об олигархах и санкционной политике. Как ранее признавался Зеленский, Разумков не входит в общую команду и сторонится однопартийцев, ведя личную политическую жизнь.

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