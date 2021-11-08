В Германии призвали наладить отношения с Россией

Член немецкого парламента прошлого созыва (партия «Левые») Клаус Эрнст заявил, что ЕС должен налаживать отношения с Москвой, так как «сильная Европа без России невозможна». Об этом сообщает РИА Новости.

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«Интересы США не всегда совпадают с европейскими. <…> Мы должны идти собственным, европейским путем. Но этим путем мы можем идти только совместно с Россией», - заявил политик.

Об отношениях двух стран Эрнст рассуждал на российско-германской конференции по вопросам политики, экономики и общества «Потсдамские встречи».

«У нас только одна возможность: мы должны взаимодействовать, исходя из наших интересов», - подчеркнул политик.

Он заявил, что странам необходимо обсуждать и их конфликты, в том числе Украину и Крым.

«Нужно признать сложившуюся ситуацию. И нужно сделать перезагрузку отношений. Попробовать, по крайней мере», - заявил Эрнст.

По его мнению, в непростые времена стабилизировать отношения можно благодаря сферам, в которых у сторон есть взаимовыгодный интерес. В частности, он упомянул энергетику и «Северный поток-2».

«Я очень рад, что у нас есть такой проект как «Северный поток». <…> Конечно, энергетический вопрос - центральный вопрос взаимодействия. «Зеленая сделка» в Европе будет иметь последствия, не знаю, будут ли они все хорошими, но и тут необходимо взаимодействие», - заявил он.

В заключение политик отметил, что Германия и Россия «обязаны» взаимодействовать по военной линии и обороне, и рассказал, что 52 процента немцев поддерживают санкции против РФ, но при этом более 60 процентов жителей Германии выступают за сближение с Москвой.