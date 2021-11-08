В Германии призвали наладить отношения с Россией

Член немецкого парламента прошлого созыва (партия «Левые») Клаус Эрнст заявил, что ЕС должен налаживать отношения с Москвой, так как «сильная Европа без России невозможна». Об этом сообщает РИА Новости.
«Интересы США не всегда совпадают с европейскими. <…> Мы должны идти собственным, европейским путем. Но этим путем мы можем идти только совместно с Россией», - заявил политик.
Об отношениях двух стран Эрнст рассуждал на российско-германской конференции по вопросам политики, экономики и общества «Потсдамские встречи».
«У нас только одна возможность: мы должны взаимодействовать, исходя из наших интересов», - подчеркнул политик.
Он заявил, что странам необходимо обсуждать и их конфликты, в том числе Украину и Крым.
«Нужно признать сложившуюся ситуацию. И нужно сделать перезагрузку отношений. Попробовать, по крайней мере», - заявил Эрнст.
По его мнению, в непростые времена стабилизировать отношения можно благодаря сферам, в которых у сторон есть взаимовыгодный интерес. В частности, он упомянул энергетику и «Северный поток-2».
«Я очень рад, что у нас есть такой проект как «Северный поток». <…> Конечно, энергетический вопрос - центральный вопрос взаимодействия. «Зеленая сделка» в Европе будет иметь последствия, не знаю, будут ли они все хорошими, но и тут необходимо взаимодействие», - заявил он.
В заключение политик отметил, что Германия и Россия «обязаны» взаимодействовать по военной линии и обороне, и рассказал, что 52 процента немцев поддерживают санкции против РФ, но при этом более 60 процентов жителей Германии выступают за сближение с Москвой.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал отменить санкции против России. Он назвал санкции бессмысленными и заявил, что Россию принудить к чему-либо таким способом не удастся. Шредер выразил уверенность, что ни один президент России не откажется от Крыма.