Седина Зеленского стала предметом обсуждений в сети

Седина президента Украины Владимира Зеленского на новой фотографии стала предметом обсуждений в соцсетях. Соответствующий кадр и комментарии появились на его странице в Instagram.

Фото: @zelenskiy_official @zelenskiy_official

Глава государства поделился селфи, на котором он запечатлен в облегающем лонгсливе черного цвета для занятий спортом. На размещенном снимке в волосах политика видна седина. «Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед. #ЗдороваяУкраина», — подписал он пост, который набрал 238 тысяч лайков.

Подписчиков удивила внешность постаревшего Зеленского, о чем они принялись писать в комментариях под опубликованными изображениями. «Седеет дядька», «Грустные глаза, поседевшие волосы — это цена президентства. Стоило ли?», «Поседел конкретно», «Как же он постарел», — высказывались пользователи сети.

Редакторы издания «Страна.ua», в свою очередь, обратили внимание на то, что на фотографиях, которые папарацци сделали во время последних публичных выходов президента Украины, на его волосах нет седины. Журналисты предположили, что Зеленский специально окрасил пряди в серый цвет.