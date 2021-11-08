В столичном районе Ивановское между компаниями молодых людей произошел конфликт, его участники использовали бутылки и палки, оказавшиеся рядом. Видео потасовки опубликовал Telegram-канал «112».

По информации агентства «Москва», инцидент произошел на востоке города на улице Саянская 6 ноября.

Предположительно, одной компании молодых людей не понравилось, что вторая компания вела себя очень шумно. Затем между отдыхающими началась перепалка, переросшая в драку. На появившемся видео в сети можно было заметить ранения, полученные в ходе драки у нескольких злоумышленников.

Остановить конфликт смогли полицейские. Потерпевшим оказался мужчина 1991 года рождения, его доставили в одну из больниц. В настоящее время ему оказывается помощь. Во время конфликта он был пьяным.