«Путин съест его на обед»: американцы раскритиковали Байдена

Читатели The Wall Street Journal подвергли резкой критике внешнеполитический курс президента США Джо Байдена, отметив, что тот не сможет ничего противопоставить влиянию России. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».

Фото: Reuters Reuters

Поводом для обсуждения стала статья сенатора Тома Коттона «Россия станет следующим испытанием для внешней политики Байдена». В ней политик посоветовал главе США предпринять ряд шагов, чтобы «сдержать Россию и заставить занять оборонительную позицию». В их числе: санкции против газопровода «Северный поток - 2», поставки летальных оборонительных вооружений на Украину, высылка дипломатов, а также требование к европейским союзникам «взять на себя справедливую долю расходов на сдерживание России».

Видео дня

При этом читатели издания усомнились, что администрация нынешнего президента США вообще способна вести адекватную внешнюю политику.

«К сожалению, что-то мне подсказывает, что Байден провалит это испытание. И в очередной раз провальная внешняя политика станет причиной новых человеческих страданий», - констатировал Christopher Landise.

В свою очередь Herve Guerin назвал советы сенатора «рецептом разобщения Европы» и указал на опасность подрыва российско-европейских отношений.

«Соединенным Штатам нужна сильная экономика Евросоюза, а для этого необходимы более крепкие связи с Россией. Соединенным Штатам нужно разобщить Россию и Китай. А для этого тоже нужны более крепкие связи с Евросоюзом», - уверен пользователь.

Еще один участник дискуссии с ником Carl Wilson не согласился с Томом Коттоном в том, что нужно поставлять больше оружия Украине и вводить новые антироссийские санкции.

«Это редко помогало исправить ситуацию (…) Я не согласен, что нам нужно вводить новые санкции. Подобно отправке оружия, санкции совершенно не помогают, потому что в современном мире всегда можно найти способы их обойти», - считает он.

А JAMES SCHAAD констатировал, что США ждут «долгие четыре года».

«Следующее испытание Байдена? Да Путин съест его на обед», - уверен он.