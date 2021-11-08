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Литва направит войска на границу с Польшей и Белоруссией

News.ru
1 час назад

Литва направит войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за наплыва мигрантов. Власти республики обсудят возможность введения режима ЧС на государственной границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Литвы Агне Билотайте.

Литва направит войска на границу с Польшей и Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По её словам, литовское правительство в ближайшее время обсудит введение режима ЧС на границе с Белоруссией.

В свою очередь, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что местные силовики находятся в полной готовности. По его словам, Польша намерена твёрдо оборонять границу. Сейчас на ней дежурят более 12 тысяч человек. Каминьский добавил, что Польша стягивает к белорусской границе пограничников, полицейских и солдат, которые находятся в полной готовности к любому сценарию развития событий.

Ранее сообщалось, что многочисленная группа беженцев с вещами движется к польско-белорусской границе. Мигранты штурмуют пограничный патруль. Они бросают в солдат камни, бутылки и палки.

Министр иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события. Из-за обострения на границе созвана встреча антикризисной команды с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, министра внутренних дел Мариуша Каминского и министра обороны Мариуша Блащака.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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