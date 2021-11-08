Трамп попал в голову ребенку бейсбольным мячом

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе бейсбольного матча местной команды в Атланте попал бейсбольным мячом по голове ребенку, инцидент попал на видео.

Происшествие случилось в субботу, Трамп с супругой Меланьей на матче получил мяч от одного из зрителей, пытавшихся взять его автограф, передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

Экс-президент подписал предмет и кинул его обратно, но тот не сумел поймать мяч, и он угодил в голову стоящему рядом ребенку.