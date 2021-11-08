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Зеленский раскритиковал освобождение Киева от нацистов

Елена Прошина
24 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство освобождением Киев от нацистов в 1943 году. Своей критикой в адрес советского руководства он поделился на своем Telegram-канале Zelenskiy.

Зеленский раскритиковал освобождение Киева от нацистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Жизнь человека — наивысшая ценность. Это аксиома. Это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек — просто горючее. Ресурс. Маленькое насекомое, гибели которого "могучее" государство не заметит. А если речь идет не об одном, а о 500 тысячах жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? <…> Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции", — написал украинский президент.

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По словам Зеленского, в контрнаступлении Красной армии принимали участие сотни тысяч местных жителей, которые "были плохо вооружены и не имели военной формы". Украинский лидер считает, что этих бойцов "бросили на верную смерть", при этом даже не поставив на воинский учет — якобы для того, чтобы скрыть настоящие потери.

"Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", — подытожил Зеленский.

Заявление главы государства повлекло за собой спорную реакцию. Так, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович жестко высказался о позиции Зеленского, не оценив такой интерпретации советской истории.

"Он написал "поздравление" с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на "бездушности" командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее, для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов — это не праздник и не победа, а горе великое", — заявил Рабинович в посте в Facebook.

Депутат отметил процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад делал фото на могиле своего деда-фронтовика, а сейчас высказывается с критикой советской власти за освобождение Киева.

В мире,Владимир Зеленский,Вадим Рабинович,Верховная Рада,
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